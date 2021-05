3000 personnes réunies à Bruxelles en faveur de la Palestine (vidéos)

Vidéos

Quelque 3.000 personnes, selon un décompte de la police, ont manifesté samedi après-midi place de l’Albertine à Bruxelles pour commémorer la Nakba - la «catastrophe» en arabe, marquant le début de l’exode de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création d’Israël en mai 1948 - et dénoncer une escalade de la violence ces derniers jours, sans précédent en Israël et Palestine depuis plusieurs années.

Le rassemblement, organisé par l’Association belgo-palestinienne (ABP), le Forum démocratique palestinien en Europe, Palestina Solidariteit, la Plateforme Charleroi Palestine, le Rassemblement des démocrates arabes en Belgique et l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) notamment, se déroule dans le calme, a précisé la police. Les organisateurs avaient préalablement averti sur l’événement Facebook de la manifestation qu’aucun propos antisémite ne serait toléré.

Les participants dénoncent notamment les expulsions et démolitions de maisons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, qui «se sont accélérées de façon fulgurante ces derniers mois malgré la crise du coronavirus».

«Ces persécutions sont constitutives du crime d’apartheid, comme le signalent nombre d’organisations de défense des droits humains tant israéliennes, palestiniennes qu’internationales», pointent les organisateurs. «Il incombe donc à la Belgique d’agir pour que l’autorité qui le pratique soit tenue pour responsable, et de défendre le droit inaliénable des Palestiniens exilés à retourner sur leurs terres.»

Les manifestants, qui sont au nombre de 3.000 selon la police, scandent des slogans tels « Israël, assassins » ou « Une seule solution, arrêter l’occupation ». Des feux de Bengale rouges sont allumés ci et là. Certains manifestants sont montés sur la statue du Roi Albert 1er.

Un manifestant est monté jusqu’au-dessus d’un poteau où se situe une caméra publique pour y accrocher le drapeau de la Palestine.

La police n’est pas intervenue et a priori, elle ne devrait pas le faire. Un drone des autorités survole toutefois la foule.

A noter qu’au moins deux drapeaux israéliens ont été mis en feu et un drapeau du Hamas a également été aperçu.

Vers 17h00, le gros de la foule commençait à se disperser avec l’arrivée de la pluie.

Ces manifestations, qui ont lieu partout en Europe, interviennent sur fond d’une escalade militaire inédite ces derniers jours depuis 2014 entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, dans et autour de la bande de Gaza, et de violences dans des villes israéliennes mixtes arabes et juives.

Depuis lundi, cette dernière a déjà fait 139 morts, parmi lesquels 39 enfants, et 1.000 blessés dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Plus de 2.300 roquettes ont également été lancées sur le territoire israélien depuis lundi, tuant 10 personnes, parmi lesquelles un enfant et un soldat, et faisant plus de 560 blessés, selon les secours.