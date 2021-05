La façade du siège du MR recouverte de slogans pro-palestiniens: Bouchez réagit

« Le résultat quand des opportunistes irresponsables excitent et manipulent des sots! La responsabilité de ceux qui utilisent le conflit à des fins politiciennes est indéniable. Le MR ne laissera pas faire la destruction de notre société par le communautarisme », a-t-il publié sur Twitter.

A nos confrères du Soir, il a également précisé : « Je tiens pour responsable de ce genre de chose celles et ceux qui instrumentalisent le conflit israélo-palestinien, comme par ailleurs la question du port du voile, à des fins électoralistes. A force d’exciter les gens, voilà ce qui peut arriver. Aujourd’hui, ce sont des tags, et demain, quoi ?, des dégradations plus importantes ? J’entends qu’il y a des manifestations ce week-end, j’espère que tout se passera dans le calme. On ne peut nier qu’il y a une surenchère dans les prises de position à gauche, entre PTB, Ecolo et PS. Et ce n’est pas un hasard si c’est le MR qui est visé ce matin, le parti qui observe une équidistance raisonnable entre les camps qui s’affrontent. Pour donner une chance à la paix, il faut veiller à ne pas se ranger aux côtés de tel ou tel protagoniste. Je déplore les prises de position extrêmes, d’autant plus dans un pays, la Belgique, qui a une tradition de relatif consensus sur les questions internationales. Il y a beaucoup de problèmes à régler en Belgique, ne nous divisons pas sur des sujets extérieurs aussi graves. Je dis attention, le climat est explosif. »