La clinique Saint-Jean construit une nouvelle polyclinique au centre de Bruxelles

La Clinique Saint-Jean, située en plein cœur de Bruxelles, ouvrira une nouvelle polyclinique sur son site Botanique au printemps 2022.

« Le projet fait partie d’un programme d’investissements stratégique pour que, d’ici 2024, la clinique redevienne l’hôpital de référence au cœur de Bruxelles, mettant en avant comme atouts principaux une excellente expérience patient, des cliniques spécialisées et des soins modernes de qualité », souligne la clinique.

Plus de 2.000 consultations pourront y avoir lieu quotidiennement. Une nouvelle entrée sera construite dans la rue des Cendres pour un accès direct à la polyclinique. Une zone de mobilité sera également prévue avec, par exemple, un Kiss &Ride.

Au cours des trois prochaines années, d’importantes modifications seront aussi apportées à l’ensemble des bâtiments dépendant de la clinique. Les travaux auront lieu sur ses trois sites : au Botanique, où est situé le siège principal, au Méridien et sur le site Léopold Ier à Jette.

Plusieurs unités de soins seront ainsi rafraîchies et le nombre de services augmentera. En outre, le fonctionnement de la radiologie sera optimalisé et un nouveau service de gériatrie verra le jour au Botanique. Toujours sur le site Botanique, les soins destinés aux mamans, aux bébés et aux enfants seront quant à eux regroupés sur un seul étage avec la construction d’un nouveau bloc d’accouchement, la rénovation du service de néonatalogie et l’agrandissement de la maternité.