Accusés de tentative de meurtre à Molenbeek par... celui qui les harcèle

Mercredi, l’avocat de la défense et le parquet de Bruxelles sont tombés d’accord pour demander l’acquittement de Leïla S. et Djamal B. d’une prévention de tentative de meurtre. Le 18 août 2018, la victime s’en était prise au couple qui a appelé la police. L’homme en question ne se présenta qu’une heure plus tard aux urgences, lardé de deux coups de couteau.

