470.000 vaccins ont déjà été administrés aux Bruxellois

Au 12 mai 2021, 470.000 vaccins ont été administrés aux Bruxellois, dont 346.000 pour les premières doses et un peu plus de 123.000 personnes ont reçu leur seconde dose et sont complètement vaccinées. Un nombre record de 63.000 doses a été administré au cours de la semaine écoulée. Et les Bruxellois peuvent maintenant se faire vacciner dès l’âge de 41 ans.

