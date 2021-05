Après le Comité de concertation, la Belgique a la banane... sauf les experts!

Beaucoup de sourires à la sortie de ce comité de concertation. De la part de la plupart des ministres, et aussi de très nombreux secteurs. Cette fois, ça y est: c’est le retour vers une vie (quasi) normale à moyen terme... Pour autant que le variant indien ne fasse pas trop des siennes et que la courbe des hospitalisations et des occupations de lits en soins intensifs continue sa course à la baisse. Beaucoup de sourires et un rictus crispé, celui de Frank Vandenbroucke qui, dit-on, trouve que les assouplissements vont trop vite.

**** ******* ** ***** ** ** *** ** **** *** **************** ** ******* ** ***** ** **** ************ **** ************** ***** *** ********** ** ** *** ************** ** **** ****** ******** ** ******* ****** ** ******** **** *** *** ******** ** ** ******* ***** ************* ********** *** *********** ** ********** ** * ********* ** ******** ****** **** *** ***** ** ********** ********** ********* **************** ************ ** ****** ** ***** ******************* **** ******** ** ************ ************ ****** ******** ****** ********* **** ***** **** ***** ******* ***** ************ ****** **** ****************** ***** ** ***** Demandez le programme: Tom & Jerry, Drunk, Adieu les Cons, etc. Avec des bulles, comme l’an dernier. - Belga À l’instar des autres pans de la culture, les cinémas n’ont pas été logés à bonne enseigne en cette période de pandémie. « En tout, nous aurons été onze mois à l’arrêt », résume Thierry Laermans, le secrétaire de la Fédération des Cinémas de Celle d'avant Covid. Demandez le programme: Tom & Jerry, Drunk, Adieu les Cons, etc. Avec des bulles, comme l'an dernier. - Belga À l'instar des autres pans de la culture, les cinémas n'ont pas été logés à bonne enseigne en cette période de pandémie. « En tout, nous aurons été onze mois à l'arrêt », résume Thierry Laermans, le secrétaire de la Fédération des Cinémas de Belgique. Qui rouvriront donc le 9 juin mais pas dans la configuration normale. Georges-Louis Bouchez réagit au «ticket corona»: «C'est une victoire politique!» Georges-Louis Bouchez. - Belga La Belgique a donc renoncé à son coronapass qui avait pour objectif d'indiquer si une personne était vaccinée ou avait été testée négative afin de lui permettre d'accéder à certains lieux ou événements. Non, à la place, le Comité de concertation a consacré ce mardi le « Covid Safe Ticket ». ÉDITO – De Croo est sorti de la roue de Vandenbroucke… Si le Codeco de ce mardi était un bulletin météo, on parlerait de ciel dégagé, de prévisions optimistes et de fortes rafales de vent… d'optimisme, d'euphorie et de liberté. Lire aussi Voici le calendrier du déconfinement décidé par le Comité de concertation! Lire aussi Frank Vandenbroucke a claqué la porte du Comité de concertation! Le sport amateur va reprendre les compétitions: voici tous les détails! Les interclubs de tennis pourront être organisés dès le 9 juin avec public. - D.R. Le sport amateur reprendra des couleurs dès le 9 juin. Des compétitions pourront à nouveau être organisées en présence de public. Seuls les sports où les contacts sont inhérents à la pratique devront patienter. Marc Susini (Braine-l'Alleud): «Les boîtes de nuit? Pas avant le printemps 2022» C’était en 2020. - Facebook Le créateur de la Doudingue, devenue depuis le Doktor Jack n’est pas le patron que d’une boîte de nuit. Fort heureusement. Sinon, il pourrait encore attendre de très longs mois avant de pouvoir retravailler. Camps de l'été: les jeunes invités à se faire tester Des bulles de 100. - Belga Les camps des mouvement de jeunesse pourront regrouper un maximum de 100 personnes au lieu de 50. Le ministre David Clarinval satisfait: «Tous les secteurs rouvrent!» David Clarinval. - Vincent Lorent C'est un ministre des Indépendants et des PME satisfait qui a quitté le Comité de concertation. David Clarinval (MR) y notait plusieurs motifs de satisfaction. ************* ******** * ****** ** ****** ************* *** ****** *** ********** ****** ***** ******** **** ** ******* ******************** ******* ******* *********** ** ** ******** ********** * ***** ********** ***** ** ******* *** ******** ** *** ********** ** *** **** **** **** ** ****** *** ******* **** ************** ** * **** ***** ************* ** ****** ************ ** *** ************** ******** *** ************** ** *** ***** *** ** ******** *** ************* ** ******* *** ** ******** ** ** ******* ************* **** ********* **** *** ********* ***************** ******* **** ********* ******** **** *** ******** *** ******** *** ******* *** ******** ** ******* ** ********* **** ****** ********* ******* *** **** **** ******** *** ******** ** *********** ******* ***** ***** *** ****************** ** * ***** **** *** ******** **** ***** ******* ********* **** ********** ***** ** *** ************ ************ ** ********* ******* **** *** ********** ********** *** ** **** **** ** *** ***** **** ** **** ***** **** ***** ******* ** ********* *** ********* *************** ** ********** ************ ************************* *********** ** *** ** ******** **** ***** ******** *** *********** ** *** *** ****** ********** **** ********** ** *** ****** ** ************** ** ************ ******* *** ***** **** ** ** ********* ****** ****** ** *** *** ******* ******** **** **** **** *** ******** ********* ******** *********** ************ ** ** ***** ** ** ****** ***************** ***** *** ********************** ******** ** ********* ** ******* *** ****** ** ****** ****** ******** ** **** ** ******** Thierry Neyens: «On attend la compréhension et le soutien de la clientèle» Thierry Neyens. - SP. Les décisions sont tombées : le secteur de l’Horeca rouvre ses infrastructures intérieures entre 8 h et 22 h, autorisant jusqu’à 4 personnes par table ou un foyer par table, moyennant une distance de 1,5 m entre les tablées. À l’extérieur, l’heure de fermeture passe de 22 h à 23h30. Les règles liées aux tablées sont maintenues : 4 personnes ou un foyer par table, 1,5 m entre les tablées. De l'espoir pour les futurs mariés, surtout ceux de l'automne Le retour des invités. - Pexels E.B. Des assouplissements annoncés pour les mariages. Des mesures qui redonnent de l’espoir, surtout à ceux qui avaient prévu de se marier fin de l’été ou à l’automne. ** ****** ******* ******* ** *** **** ****** **** *** ********* ***** *** ******************* *** ********* **** *** ************ ** ************** ** *** ** *************** **** *** ****** ** ************ ** ******* *** ***** ** ** ** *************** *** ** ******* ******** ***** *** ******* **** *** ************ ********* *** ****** **** ** **** ** ********** **** *** *********** *** ******* ** ***** *************** **** ********* *** *** ********* ** **** ********** **** ***** **** **** ***** ************* ***** ** ****** *********** *** ***** ** ********** *** ****** ******** ******* ** **** ** ** *** ** ********* ** ** ************ ************ *** ********* ** * * ******** ** ********* ** ***** ************* ******** ** ******* ******* **** ******* *********** ******* *** ***** *** ******** ** ***** ****** *** ***** ********* **** *** **** ***** ************* ************ *** ******** ****** *** ********* *** ********* ** ******* ** ********** ***** ****** ** ************* ** *** ******* ************ ********** ** ****** **** *** ********** ******** ** *** ****** ** ****** *** ** ** ****** *** **** ********** ** ******* *** ****** ***** ***** ** ** ********* ** ******* *** ************* *********** ****** ** ****** ******* ** ********** ** ********* ** ***** ****** ******** **** *** ***************** ************ **** ****** ******* ** **** *** *** *** **************** ********* ** ************* ************ ***** ******** ***** ** ************ ** ******** ** ************** ** ** ********** ** ***** **** ******** ******** ** ** ************ *****