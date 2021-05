Marcel Lewis, un jeune formé à Chelsea débarque à l’Union SG

L’Union SG poursuit son mercato en vue de la nouvelle saison et a annoncé ce mardi l’arrivée du jeune anglais de 19 ans, Marcel Lewis pour trois saisons avec option pour un an de plus. Il débarque de Chelsea.

