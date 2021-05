Delphine Houba: «Nous pourrons à nouveau faire la fête à Bruxelles cet été!»

L’échevine socialiste de la Culture, du Tourisme, des Grands événements annonce qu’une série d’événements seront possibles dans la commune.

Le comité de concertation a annoncé mardi l’assouplissement de différentes mesures concernant la culture et les événements à partir du 9 juin. « Je ne peux que me réjouir de la réouverture des théâtres, centres culturels, cinémas et salles de spectacle. Les protocoles sont validés et nos lieux culturels sont sûrs », a réagi Delphine Houba (PS) sur sa page Facebook.

Selon l’échevine des Grands événements, la Ville de Bruxelles est « prête à monter en puissance » pour « organiser des événements en toute sécurité ET en toute convivialité ». La socialiste promet qu’à partir de la mi-juin, il y aura au programme : « concerts, théâtre/cinéma en plein air, soirées électro, spectacles de marionnettes, rendez-vous folkloriques, cirque… » et ce pour tous les publics.

Comme l’année précédente, le festival Hello Summer se fera, mais avec une jauge plus importante.