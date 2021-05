Frank Vandenbroucke a claqué la porte du Comité de concertation!

Le ministre fédéral s’est pris le bec à plusieurs reprises avec Alexander De Croo et Jan Jambon lors de la réunion.

C’est l’une des personnes présentes au Comité de concertation qui nous raconte les coulisses d’une réunion qui a été plus explosive qu’on ne voudrait le croire. Car si la réunion entre les ministres des différentes entités fédérés a débouché sur un plan été ambitieux, un homme ne voulait pas arriver à cette conclusion.

En effet, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, n’a pas souhaité participer à la conférence de presse post-codeco pour présenter les nouvelles. Celui-ci n’était pas d’accord avec plusieurs d’entre elle et était opposé au plan été.

« On va beaucoup trop vite dans le déconfinement »

Durant la réunion, il s’est d’ailleurs pris le bec avec le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président flamand Jan Jambon. Pour Frank Vandenbroucke, « on va beaucoup trop vite dans le déconfinement » notamment sur les jauges et les grands festivals.

Le ministre de la Santé a même donné cette image à Alexander De Croo pour exprimer sa position : « C’est comme si je montais dans votre voiture et que vous rouliez à 150 km/h, alors je mettrai ma ceinture de sécurité »