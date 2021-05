Neuf victimes ont introduit leur dossier concernant les attentats de Bruxelles

Les dossiers de neuf victimes de l’aéroport de Zaventem (5 citations), à savoir 8 citoyens et un policier, ont été introduits mardi matin devant le tribunal civil francophone de Bruxelles contre l’État belge, l’aéroport de Zaventem et son assureur Amlin, a indiqué leur avocat Me Nic Reynaert. Le début des plaidoiries a été fixé au 8 septembre à 14h.

