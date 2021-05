«Le Quartier européen et le Quartier des Squares sont les grands oubliés»

Assurer une plus grande sécurité et sécurité routière, placer un meilleur éclairage, œuvrer pour lutter contre les nuisances sonores et les dépôts clandestins, rencontrer régulièrement les riverains pour écouter leurs doléances… Voici quelques-unes des demandes reprises dans la motion déposée ce lundi au conseil communal de la Ville de Bruxelles par David Weytsman et Bianca Debaets, chefs de groupe MR & CD&V, et cosignée par Didier Wauters (cdH) et Els Ampe (Open Vld). Objectif: améliorer fortement la qualité de vie des habitants des Quartiers européen et des Squares, qui se sentent laissés à l’abandon par les autorités de la Ville.

