Zone de police Bruxelles Nord : 3.550 plants de cannabis dans trois plantations

Après l’opération du 23 avril, la zone de police Bruxelles Nord a remis le couvert le 6 mai avec à la clé un beau résultat…

En janvier 2021, à la suite d’une autre enquête ayant trait à une culture de stupéfiants, la zone de police Bruxelles Nord (Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode) avait – pour rappel – saisi 6.300 plants de cannabis et 141 kg de marijuana au sein de trois plantations de cannabis. Les enquêteurs de la Brigade Judiciaire Centralisée ont ensuite poursuivi leur enquête et cela a permis d’identifier des suspects et de localiser leur lieu de retraite tout comme quelques autres plantations de cannabis.

Résultat ? . Le vendredi 23 avril, le juge d’instruction en charge de l’affaire a délivré trois mandats de perquisition exécutés sous la coordination de la zone de police Bruxelles Nord. Le jeudi 6 mai, ce sont quatre nouveaux mandats de perquisition qui ont été exécutés. Ces perquisitions ont permis, entre autres, de saisir environ 60.050 €, un véhicule (une Audi A6 break) et 3 kg de marijuana supplémentaires. Trois plantations de cannabis supplémentaires ont également été découvertes : deux situées à Anvers (1.200 plants et 950 plants) et une à Schaerbeek (1.400 plants) ; pour un total de 3.550 plants de cannabis !

A la suite de ces perquisitions, sept suspects ont au total été arrêtés. Cinq d’entre eux ont été mis à disposition du juge d’instruction à Bruxelles qui en a placé deux sous mandat d’arrêt. Les deux suspects restants ont été mis à disposition de l’Office des Etrangers.

Bilan global de ces deux opérations du 23 avril et 6 mai ? Six plantations ont été découvertes (9.850 plants), 144 kg de marijuana ont été saisis ainsi que 106.350 € et 3 véhicules. Par ailleurs, 23 personnes ont été arrêtées, 11 d’entre-elles ont été mises à disposition du juge d’instruction et neuf ont été mises à disposition de l’Office des Etrangers.