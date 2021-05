Vaccination: 4 centres vaccinent les Bruxellois de plus de 41 ans

La vaccination est désormais ouverte aux personnes de 41 ans et plus en Région de Bruxelles-Capitale.

Nous constatons un ralentissement dans les réservations à la vaccination dans les centres de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre, Schaerbeek , Anderlecht et Forest, d’une part, et nous disposons de suffisamment de stocks de vaccins, suite aux récentes livraisons reçues, d’autre part. Les Bruxellois de 41 ans et plus qui le souhaitent peuvent s’inscrire dès maintenant pour recevoir une première dose de vaccin dès cette semaine et ainsi recevoir la deuxième en juillet au plus tard dans un des quatre centres de vaccination bruxellois mentionnés ci-dessus. À partir de 46 ans, ils peuvent également s’inscrire dans les 6 autres centres de la capitale.

C’est une belle opportunité pour être protégés du virus le plus vite possible, aussi avec la perspective de la période estivale.

Les personnes déjà inscrites sur liste d’attente peuvent directement réserver un rendez-vous en contactant le Call Center via le 02/214.19.19.

La vaccination dans la Région de Bruxelles-Capitale passe un cap symbolique : en fin de matinée, la 100.000e personne sera vaccinée au centre de vaccination du Heysel aujourd’hui. Cette personne viendra rejoindre le groupe de plus de 330.000 Bruxellois.es soulagé(e)s d’être vaccinées !