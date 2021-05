Frédéric Dauphin quitte ses fonctions de chef de corps de la zone Bruxelles-Nord

La zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Schaerbeek, Saint-Josse) perd sont chef de corps, Frédérique Dauphin. Ce dernier rejoint l’inspection générale de la police fédérale.

C’est avec un mélange de regrets et de fierté que le collège de la zone de police Nord a appris ce lundi, le départ de son chef de corps, Mr Frédéric Dauphin pour une fonction à l’inspection Générale.

« Mes collègues bourgmestres, Messieurs Kir et Chahid sont comme moi, attristés à l’idée du départ de Mr Dauphin qui aura été un chef de corps exceptionnel » explique Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre ff de Schaerbeek et présidente du collège de police, « Il a compris dès son entrée en fonction en 2015, qu’un travail de fond était nécessaire pour développer au sein de ses équipes, une politique d’ouverture vers la diversité et le respect des droits universels humains. Il a su mettre en œuvre la volonté du collège d’offrir à nos citoyens, une police respectueuse et professionnelle. »

Chef de corps jugé parfois « atypique » par ses pairs, Frédéric Dauphin, accompagné par ses équipes, a poursuivi le travail entamé par son prédécesseur, le regretté David Janssens. Sous sa responsabilité, la zone a amélioré ses résultats en matière de lutte contre la criminalité, elle a renforcé ses actions en sécurité routière et maintenu et développé ses relations avec les acteurs de la société civiles comme les asbl, les commerçants ou les comités de quartier.

Durant ses deux mandats, le jeune chef de corps (il n’a pas encore 50 ans) a mis en place des formations en matière de diversité et la visite de lieux de mémoires comme Auschwitz. Il a également développé des collaborations avec les ASBL « Rainbow House » et « Genrespluriels », promut la gestion de la diversité dans le cadre des recrutements et de la gestion de ressources humaines ou encore collaboré avec UNIA à une étude visant à lutter contre le profilage ethnique.

« Frédéric Dauphin quitte la zone de police pour une fonction extrêmement importante et pleine d’enjeux à la police fédérale », complète avec une certaine fierté Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse. « Il a terminé premier de la sélection pour le poste de coordinateur audit au sein de l’Inspection Générale ».

« Cette fonction devrait permettre à Mr Dauphin de poursuivre son travail entamé dans la zone pour faire de notre police une police exemplaire et nous lui souhaitons une belle et longue carrière au service de notre démocratie et du service public ! » ajoute le bourgmestre f.f. d’Evere, Ridouane Chahid (PS).

Le remplacement de Frédéric Dauphin sera organisé dans les semaines qui viennent, « cela ne sera pas chose aisée mais la volonté de mes collègues bourgmestres et de moi-même est bien de viser l’excellence dans le choix de son ou de sa remplaçant ! », conclut Cécile Jodogne.