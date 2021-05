Réouverture complète de l’Horeca le 9 juin: la proposition sur la table du Codeco

Quand les restaurants et les cafés pourront-ils recevoir des clients à l’intérieur ? Ce sera le 9 juin si l’important Comité de concertation de ce mardi suit la proposition qui sera mise sur la table en début de séance.

Ce samedi 8 mai, après plus de 6 mois de fermeture, l’Horeca a pu rouvrir ses terrasses. La question qui est dorénavant sur toutes les lèvres est celle de la réouverture complète, salles intérieures comprises.

Depuis quelques jours, certains ministres ne font pas mystère de leur souhait de voir cette réouverture complète intervenir le 1er juin… Alors que d’autres, tout comme les experts, se montrent plus prudents, rappelant que ce n’est envisageable que si moins de 500 lits Covid en soins intensifs (700 ce lundi 10 mai) et si 80 % de premières doses de vaccin ont été injectées aux personnes âgées de plus de 65 ans ou à celles atteintes de comorbidité(s). Ce qui nécessiterait encore deux semaines de patience supplémentaires (le temps que le vaccin agisse chez les dernières personnes vaccinées) pensent-ils et mènerait la réouverture vers la mi-juin.

S’il semble que cette double condition sera bien remplie pour la fin du mois de mai, la réouverture complète de l’Horeca ne devrait pas se faire le 1er juin, ni vers le 15 juin, mais bien le 9 juin.

Elle se ferait aux mêmes conditions que celle des terrasses : entre 8 et 22h, maximum 4 personnes par table, 1,50m entre les tables, etc.

Si ce comité de concertation doit être celui des perspectives, mois après mois, il semblerait que, pour l’Horeca, on ne prévoie rien de plus que ceci dans l’immédiat.

A noter qu’il s’agit bien de la proposition qui devrait se trouver sur la table du Codeco de ce mardi matin, mais qu’elle est toujours susceptible d’être modifiée en fonction des discussions du jour…