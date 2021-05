Bruxelles: un faux passeur arnaquait les migrants

Depuis le mois de décembre 2020, les services de la police judiciaire de Bruxelles enquêtent dans le cadre de faits de trafic d’êtres humains avec abus de vulnérabilité, en association, usage de faux et escroquerie. Cette enquête a débuté le 06 décembre 2020 par l’arrestation de A.Y. (36) qui avait été pris à partie par des migrants soudanais à proximité de la Gare du Midi à Bruxelles.

Deux jours auparavant, A.Y. aurait pris quatre migrants en provenance de France en charge afin de les placer dans une camionnette en direction de l’Angleterre.

Après avoir exigé 3.000 euros par migrants, A.Y. les aurait démunis de leurs appareils portables, de leurs montres et documents. A.Y. aurait alors abandonné les migrants à leur sort en leur promettant le passage vers l’Angleterre qui n’aura jamais lieu.

Ce ne sera que trois jours plus tard que les migrants errant sans moyens à Bruxelles, rencontreront par hasard A.Y., et tenteront de le maintenir avant qu’ils ne soient tous interceptés par une patrouille uniformisée de la police.

Arrêté sur place, A.Y. exhibera une fausse carte d’identité italienne et sera mis à disposition de la justice. Après que A.Y. soit placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction, l’enquête fut confiée à la police judiciaire fédérale de Bruxelles qui mettra à jour une vaste escroquerie internationale dont les victimes étaient exclusivement des migrants.

Ces escroqueries se seraient articulées sur deux axes distincts :

Un premier axe aurait été dirigé vers des migrants victimes désirant se rendre en Angleterre, victimes qui auraient été dirigées par un complice à partir de Paris vers la Belgique (vers Bruxelles ou Anvers). Ces victimes auraient préalablement été recrutées via un compte Faceboo géré par A.Y. et un deuxième complice ultérieurement identifié comme E.M. (35). Ce site Facebook comportait autant de pièges, tels que des faux numéros étrangers, des fausses localisations GPS, et autres leurres afin d’attirer les victimes, et de les placer en confiance afin qu’elles soient persuadées que le propriétaire du site Facebook était bel et bien en Angleterre.

Arrivées en Belgique, ces victimes qui se comptent par dizaines, auraient été accueillies par un soi-disant complice et placées dans des véhicules qui étaient décrits par les auteurs comme en partance imminente vers l’Angleterre. Le prix fixé pour le passage était toujours fixé entre 2000 ou 3000 euros par personne. Au final, les victimes étaient abandonnées dans des véhicules destinés à ne jamais quitter leur emplacement de parking. Dépouillées de leur seul argent destiné à rejoindre l’Angleterre, les victimes erraient sans moyens à Bruxelles et Anvers.

Un deuxième axe aurait été dirigé vers des victimes désirant se rendre en Italie. Ces victimes étaient également prospectées via un autre compte Facebook. Des faux documents étaient alors proposés contre une avance. Une fois l’avance versée par les victimes, aucun document n’était envoyé et le profil Facebook des victimes était bloqué par les auteurs.

A.Y. et E.M. étaient également en situation illégale et sans revenus en Belgique.

En fuite depuis décembre 2020, E.M. utilisait une fausse identité italienne au nom de H.A.

Le 03/05/2021, E.M. a été intercepté à Anvers par la police judiciaire fédérale de Bruxelles avec l’aide de la police judiciaire fédérale d’Anvers et a été placé sous mandat d’arrêt par le magistrat instructeur.

Les services spécialisés de la police judiciaire de Bruxelles constatent une recrudescence de faits similaires dont les victimes sont essentiellement des migrants.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres victimes et éventuellement d’autres filières.