Coronavirus en Belgique: voici la situation dans votre commune ce lundi 10 mai

Nombre de cas Covid-19 et incidence, le point sur la situation épidémiologique dans votre commune ce lundi 10 mai 2021.

Le bilan du jour

Il y a encore 700 personnes traitées en soins intensifs pour cause de covid-19, parmi les 2.175 patients hospitalisés à la suite d’une infection au coronavirus, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour lundi matin.

Entre le 3 et le 10 mai, il y a eu en moyenne 161 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 17 % par rapport à la période de référence précédente.

Du 30 avril au 6 mai, 2.983 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 3 % par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.016.609 cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Sur la même période, 36,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-9,6 %), portant le bilan à 24.551 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 50.500 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 6,6 %.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,89. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir. L’incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 368,5 sur 14 jours

La situation dans votre commune

Dans les infographies ci-dessous, vous pourrez retrouver le nombre de cas rapportés dans votre commune hier, depuis le début de l’épidémie et depuis le 1er septembre (début de la 2e vague). Dans la carte, vous avez le nombre de cas Covid-19 par commune sur les 7 derniers jours.

Incidence

L’incidence, qui renseigne le nombre moyen de cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 368,5 sur 14 jours, un indicateur en baisse de 16 %.

Vaccins

Plus de 38 % de la population adulte a déjà bénéficié d’une première injection d’un vaccin contre le coronavirus, soit plus de 3,5 millions de personnes. Plus d’un million de personnes sont entièrement vaccinées, soit 11,8 % des 18 ans et plus. Entre le 28 décembre 2020 et le 8 mai 2021, près de 4,6 millions de doses ont été administrées en Belgique. La couverture vaccinale est similaire dans toutes les Régions et Communautés du pays.