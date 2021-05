Schaerbeek: dernière étape pour le nouveau plan de circulation du quartier Azalées

Dès le lundi 10 mai 2021, le nouveau plan de circulation sur l’avenue Stobbaerts à Schaerbeek sera mis en œuvre. L’échevin de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen) se réjouit de cette nouvelle étape pour une meilleure sécurité routière.

Traverser du rond-point Chazal vers Bienfaiteurs sur l’avenue Rogier ne sera plus possible via l’avenue Stobbaerts. Le quartier reste accessible en voiture par des rues à sens unique et les abords de l’école seront sécurisés.

En mars 2021, le collège de Schaerbeek a adopté le plan de circulation du quartier des Azalées où, depuis le printemps 2020, différentes configurations ont été testées. La commune a opté pour un « plan en boucle « avec l’avenue des Azalées et Eisenhower en sens unique pour les voitures et une nouvelle piste cyclable marquée en ocre. La rue des Pâquerettes et la rue Fontaine d’Amour resteront également des rues à sens unique pour les voitures.

Plan de circulation du quartier. - D.R.

À partir de la semaine prochaine, la deuxième phase de la mise en œuvre du plan de circulation débutera avec les changements apportés à l’avenue Stobbaerts. « Au niveau des écoles et des crèches, la circulation automobile est coupée ; le trafic de transit ne sera plus possible afin que nous puissions renforcer la sécurité aux abords des écoles », se réjouit l’échevine de la Mobilité, Adelheid Byttebier (Groen).

Dans l’avenue Stobbaerts, deux sens uniques opposés sont créés. Ils se rejoignent à hauteur de la rue Vandenbussche, pour empêcher le trafic de transit et améliorer la sécurité des enfants. Une piste cyclable marquée est dessinée dans le sens de la montée. Dans l’autre sens, les cyclistes bénéficient d’une bande cyclable suggérée. Avec la création du verrou, la rue Vandenbussche est coupée en deux. Le verrou ne concerne pas les cyclistes et les piétons.

Dans un premier temps, le nouvel aménagement sera fonctionnel : avec de la signalisation, des marquages, des potelets et des bacs à fleurs. Dans une deuxième phase – et après l’obtention des permis nécessaires – un réaménagement définitif suivra, en mettant l’accent sur la verdurisation et l’aspect esthétique et qualitatif.

Piste cyclable avenue des Azalées. - D.R.

La police locale sera présente les premiers jours, ainsi que des gardiens de la paix de la communauté qui pourront informer les voisins et les parents des écoles du changement. « Un nouveau plan de circulation nécessite toujours un temps d’adaptation. Nous suivrons donc de près l’évolution de la situation au cours des prochaines semaines. Si nécessaire, nous procéderons à des ajustements », ajoute Adelheid Byttebier.