Uccle cherche un exploitant pour le Coffee Corner de son nouveau centre administratif

La commune d’Uccle souhaite mettre à la disposition de son personnel et des citoyens un espace de petite restauration dans son nouveau centre administratif où seront prochainement centralisés tous les services communaux.

C’est pourquoi elle lance un appel d’offres pour octroyer à un candidat-concessionnaire l’exploitation d’un Coffee Corner. Parmi les critères à respecter : une offre alimentaire de qualité et durable ainsi qu’un tarif préférentiel pour le personnel communal. L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 28 juin 2021.

La Commune fournit à l’exploitant un espace neuf d’une superficie de 131 m², situé au rez-de-chaussée de la tour B du nouveau centre et pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes. L’exploitant pourra profiter d’équipements de cuisine installés d’origine et à usage professionnel, tout autre équipement nécessaire à la bonne exploitation du bien sera installé aux frais, risques et périls de celui-ci.

Une cave est également prévue pour le stockage du matériel. Les candidats doivent présenter des projets incluant les éléments suivants : un débit de boissons non-alcoolisées et une offre de restauration du type "self-service" variée qui répondra aux recommandations de l’alimentation durable et du commerce équitable ainsi qu’un tarif préférentiel pour le personnel communal et un tarif pour le public. Le contrat d’exploitation est conclu pour une durée de 3 ans, reconductible tacitement 2 fois, pour des périodes d’un an chacune.

Le Coffee Corner sera ouvert au public et exploité du lundi au vendredi, de 8h à 15h; cet horaire pouvant être étendu, dans le cadre de la convention, pour prestations de catering. La redevance mensuelle s’élève à 500 € et n’inclut pas les charges, impôts et taxes. La garantie bancaire s’élève à 15.000 € et est à constituer en deux versements successifs.

Modalités pratiques :

- Visite des lieux (obligatoire) : le mardi 25 mai ou le mercredi 26 mai 2021, de 14h à 16h. Prendre rendez-vous avant le vendredi 21 mai 12h par téléphone au 02 348 65 84 ou par e-mail à l’adresse regie@uccle.brussels. Après la visite des lieux, tout candidat-concessionnaire disposera de 5 jours calendrier pour envoyer ses questions.

- Dépôt des offres : celles-ci doivent être envoyées pour au plus tard le lundi 28 juin 2021 avant 17h (le cachet de la poste faisant foi pour les courriers recommandés), sous double pli fermé, par courrier recommandé à la poste, ou déposées par porteur contre récépissé à l’adresse suivante : Collège des Bourgmestre et Échevins d'Uccle, Service des Propriétés Communales, place Jean Vander Elst 29, 1180 Uccle.

- Présentation des contenants et dégustation des produits (obligatoire) : le mardi 6 juillet 2021 (horaire à confirmer).

« Avec ce Coffee Corner, notre volonté est d’offrir la meilleure qualité de vie au personnel communal sur son lieu de travail mais aussi de créer un espace de vie agréable et convivial où le personnel et les citoyens peuvent se rencontrer », commente Jonathan Biermann (MR), échevin des Propriétés communales d’Uccle.

Le cahier des charges est disponible sur www.uccle.be et peut être demandé par e-mail à l’adresse regie@uccle.brussels (à l’attention de Mr D. Huwaert).

« Je suis très heureux de voir l'aboutissement de ce projet, qui contribuera à la dynamique du nouveau centre administratif et à l’attractivité du quartier. Notre cahier des charges qui présente un cadre extrêmement bien défini nous permettra de proposer à notre personnel et au public une offre de haute qualité », ajoute Boris Dilliès (MR), bourgmestre d’Uccle.