Collision de trams à Bruxelles: deux des huit blessés sont encore en observation

Une collision entre deux trams qui roulaient vers le pont Van Praet survenue vendredi soir peu avant 19h00 entre les arrêts Van Praet et Heembeek à Neder-Over-Heembeek a fait huit blessés au total, dont six ont été transportés à l’hôpital, a indiqué samedi matin le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Olivier Slosse, confirmant une information donnée par plusieurs médias. Il ajoute que deux personnes étaient encore en observation à l’hôpital samedi matin, le conducteur du tram de derrière et un passager. Aucun blessé n’a vu ses jours menacés.

Lire aussi Six blessés emmenés à l'hôpital suite à une collision entre deux trams