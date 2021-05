La commune d’Etterbeek débloque un budget de 10.000 euros pour le bien-être animal

À l’initiative du bourgmestre Vincent De Wolf et de l’échevin du Bien-être animal Aziz Es, la commune d’Etterbeek a décidé de débloquer un budget de 10.000 euros pour subventionner des projets visant au bien-être animal.

La commune d’Etterbeek mène une politique active en faveur du bien-être animal pour la promotion de diverses initiatives : la gestion des animaux errants, le soutien financier structurel à une association etterbeekoise chargée de la stérilisation de chats errants ou encore le développement d’espaces dédiés aux chiens et de canisites.

À l’initiative du bourgmestre Vincent De Wolf (MR) et de l’échevin du Bien-être animal Aziz Es (MR), les autorités communales ont décidé d’aller encore plus loin en débloquant un budget de 10.000 euros pour subventionner des projets en faveur des animaux. Un règlement d’octroi de subsides a d’ailleurs été rédigé en ce sens et a été adopté par le conseil communal, ce lundi 3 mai. Le montant des subventions est limité à 2.000 euros par an par association.

Par ailleurs, des sessions de sensibilisation et d’information dispensées par des experts et encadrées par des agents du service Bien-être animal auront lieu sur le territoire communal durant les mois de mai et juin. Concrètement, deux vétérinaires et un éducateur canin viendront donner des conseils dans un des espaces de liberté pour chiens de la commune. Ils répondront également aux questions des citoyens.

Agenda des sessions d’éducation canine et questions/réponses par un professionnel :

- Lundi 31/05 de 16h30 à 19h30 : square de Léopoldville

- Samedi 05/06 de 9h à 12h : Cours Saint-Michel

- Lundi 07/06 de 16h30 à 19h30 : Chaussée Saint-Pierre

- Jeudi 10/06 de 16h30 à 19h30 : Cours Saint-Michel

- Samedi 12/06 de 10h00 à 12h00 : square de Léopoldville

- Samedi 19/06 de 10h00 à 12h00 : Chaussée Saint-Pierre - de 13h00 à 15h00 : square de Léopoldville

- Samedi 26/06 de 10h00 à 12h00 : Cours Saint-Michel - de 13h00 à 15h00 : avenue Général Bernheim (si l’espace est terminé)