Sébastien Tellier, Yelle et 74 autres groupes au Botanique en septembre

À l’occasion des Nuits Botanique, la salle de concert bruxelloise accueillera 76 groupes du 8 au 26 septembre.

Antoine Flipo, Bachar Mar-Khalifé, Camille, Catastrophe, EMY, Frànçois and The Atlas Mountains, Girls In Hawaii, Juicy Orchestra, Mountain Bike, Requin Chagrin, Sébastien Tellier, This Is The Kit, Unik Ubik, Yelle, YellowStraps et une série d’autres groupes seront aux Nuits Botanique du 8 au 26 septembre.

Une affiche qui redonne espoir. - D.R.

L’espace culturel garde espoir que cette rencontre musicale puisse se faire malgré les mois difficiles imposés par la crise du coronavirus. « Les Nuits de septembre verront la déflagration de cette énergie retenue jour après jour par tant de passionnés des concerts, que ce soit toute la filière qui s’est montrée à la hauteur des nombreux défis de la reprise, les publics et les artistes qui n’attendent que ces retrouvailles », écrit la direction dans un texte particulièrement inspiré.

« Chaque jour apportera encore son lot d’ajustements, cela, on le sait, mais nous sommes prêts à garder le cap. La course des nuages continuera de faire glisser sur nos quartiers l’alternance du bleu, du gris et du soleil, à nous redonner confiance en la beauté et le bonheur du vivre ensemble. Les Nuits seront étoilées, au firmament comme sur nos scènes. »