Ilot Sacré et St-Géry en couleur et en verdure pour la réouverture des terrasses

Dans le cadre de la mission de redynamisation des quartiers de la Ville de Bruxelles et du plan de soutien économique, les quartiers de l’Ilot Sacré et les Halles Saint-Géry se parent de verdure et de couleur pour améliorer l’expérience shopping et soutenir la réouverture des terrasses.

Fabian Maingain (DéFI), échevin des affaires économiques à la Ville de Bruxelles a pris cette initiative afin de soutenir la reprise de l’activité économique des quartiers commerçants à l’occasion de la réouverture des terrasses.

« Cet habillage des quartiers commerçants va permettre de mettre en valeur ces quartiers emblématiques, et inviter les Bruxellois et les Belges à venir redécouvrir le Centre-Ville, ses terrasses et ses magasins. Le “Bruxelles de demain”, c’est aussi penser l’espace urbain autrement. Alors, laissez-vous porter et levez les yeux afin de vivre une expérience commerciale unique ! »» conclut Fabian Maingain, dans un communiqué.

Îlot Sacré

Véritable bouffée d’air frais à l'abri de la pollution et du bruit, l'Ilot Sacré récemment rénové se met au vert avec la végétalisation de ses 24 câbles. Les visiteurs tout comme les habitants auront l’impression d’entrer dans une oasis de verdure, proposant un savant mélange de lierre, cages fleuries, eucalyptus, et fougère.

Un parcours à découvrir dans les quatre rues décorées dans le quartier de l’Ilot Sacré à savoir la rue des Bouchers, la petite rue des Bouchers , la petite rue des Dominicains et l’impasse de la fidélité.

Quartier St-Géry

Réputé pour son offre horeca, les Halles Saint-Gery arboreront une centaine de cercles plexi multicouleurs créant une ambiance estivale et chaleureuse. La lumière passant à travers les plexis créera également un jeu de lumière au sol. Une balade en technicolor !

Vous pourrez retrouver ces décorations dans les six rues suivantes : la rue Jules Van Praet, la rue du Pont de la Carpes, la rue Pletinckx, la rue Borgval, la rue de la Grande Île et la rue Saint-Gery.

N’hésitez pas à reposter vos plus belles photos afin de soutenir vos commerces avec les hashtags : #ilotsacré #saintgerybxl #terrasses