Bruxelles-Ville ouvre ses serres: 12 hectares se dévoilent au public

Ce samedi 08 mai de 11 heures à 17 heures, les serres de la Ville de Bruxelles seront accessibles au grand public. Chacun est invité à découvrir ce trésor patrimonial et environnemental peu connu. 12 hectares de jardin, mille couleurs et autant de parfums magiques à explorer.

Elles existent depuis 1956. Situées sur la commune de Sterrebeek, à la lisière de la capitale, les serres de la Ville de Bruxelles constituent un patrimoine spectaculaire. Elles abritent durant leur croissance les milliers de fleurs, de vivaces ou de petits arbres qui embelliront la ville une fois leur maturité atteinte. C’est un outil essentiel pour la gestion de la végétation de nos rues.

« Ces serres permettent d’abriter et de préserver les plantes si utiles à Bruxelles. Elles colorent et décorent la ville. Mais la végétalisation du centre urbain, c’est bien plus que ça. Toutes ces fleurs, arbustes et autres plantations jouent un rôle essentiel pour le bien-être des Bruxellois, la lutte contre la pollution ou contre les vagues de chaleur. Les Serres de Bruxelles sont un outil indispensable au Plan Canopée de la Ville de Bruxelles. Elles permettent à la nature d’à nouveau se redéployer dans nos quartiers », indique l’échevine des Espaces verts, Zoubida Jellab (Ecolo).

Des visites guidées seront organisées à 11h30, 13h30 et 15h30. En dehors de ces moments, chacun pourra déambuler parmi les senteurs et les splendeurs que nous offre ce magnifique jardin. Des stands créatifs et informatifs seront ouverts aux plus petits comme aux plus grands.

Sorry, the PDF couldn't be displayed

Les visites se feront dans le respect strict des mesures sanitaires.