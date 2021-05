Schaerbeek: une motion sur la propreté divise la majorité

Deborah Lorenzino et Georges Verzin ont écrit ensemble la motion. - A.L. / D.R.

Actuellement, la Région bruxelloise et les communes se partagent la propreté publique, ce qui complexifie la situation. Pour assurer au mieux la propreté de l’espace public, l’échevine Deborah Lorenzino et le conseiller communal Georges Verzin proposent une motion afin que l’entretien de l’espace public soit désormais aux mains de Schaerbeek. Même si elle fait consensus, la politique n’est jamais bien loin et met son grain de sel.