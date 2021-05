Berchem-Sainte-Agathe va créer le 1082e costume du Manneken Pis

La commune de Berchem-Sainte-Agathe a été contactée par la Ville de Bruxelles afin de créer le 1082e costume du Manneken Pis. 1082 étant le code postale de cette commune du Nord-Ouest de Bruxelles.

« C’est l’occasion de renforcer les liens d’amitié entre les deux communes. Le costume devrait être remis d’ici 2022. C’est un honneur pour nous de mettre en avant le folklore Berchemois », nous explique Christian Lamouline (cdH), bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe.

La commune de Berchem-Sainte-Agathe va lancer prochainement une démarche participative afin de faire appel aux projets et aux idées pour la création du costume. « Il pourrait reprendre les couleurs de la commune vert et blanc », précise le bourgmestre. Les dimensions devront être respectées afin de le costume sied le mieux au Manneken Pis.

« Nous allons également organiser des événements autour de la remise du costume. Nous allons faire appel à Symbiose 1082 qui regroupe les académies, bibliothèques et centres culturels francophones et néerlandophones de la commune afin que l’association joue un rôle dans l’animation de cet événement. Le but est de renforcer le lien entre les deux communes en impliquant nos acteurs locaux.