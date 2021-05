Ben Hamou: «primordial d’avoir des centres d’accueil à Bruxelles pour les femmes»

Le Samusocial gère, depuis la crise Covid, deux centres d’accueil pour les femmes sans logement. L’un est un centre d’accueil et l’autre propose un hébergement de transition vers leur insertion. Deux projets qui intéressent Karine Lalieux (PS), ministre fédérale de l’Intégration sociale et Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’État en charge de l’Égalité des chances et du Logement.

** *** ***** ** ******* ****** *********** *********** **** *** ****** **** ******** * ****** ** ********* ***** ** *********** **** *** ******** ****** ** ***** ** ********** ****** *** ** *********** ** ****** *** ********* *** ** ***** ** ********* *********** *********** **** *********** *** ****** ****** **** ******** **************** ** *** ******** **** ** ********** ********** ***** * ***** *** ************ **** ******* ********* ********** ** ***** ************* ** * ******** ** ********* *** ******** ** ****** *** ******* **** ****** ** ** ******** ** ****** ** ********* *** **************** ******* ********** **** ********* ********* ** *********** *** ********* *********** *** ****** **** ** ***** **** ***** *** ***** ***** ************** *** *********** **** ******** ********* ** *** ** ****** ******* ************* ** ********** ****** ******* **** *** ******* ** * ***** *** ********* ** ** ** ******* *** ** ********** ** ** **** ** ******* ****** ** ************* ********* ********* *** *********** ********** **** ***** ** ***** *** *** ****** ****** *********** ***** ***** ***** ***** ** ******* **** ** *** ** ********** ******************* ******* ****** ******* ***** ******** ********** ** **************** ******* ** ** ** ***** ****** ** ********** ********** *** ********** ********* ** ****** ** **** ** ** ***** ** ***** *** ***** **** *** ******* ***** *** ** ***** ** ** ************ ** **** ***** ********** *** **** *********** *************** ** **** ********* **** **** ************* ******* ********* ******** ************* ** ****** ***************** ************* ********** ******** *************** ******* *** ****** ** *** ***** **** ***** *********** ***** ** *** *** **** ** ** ** ***** ***** ** ****** * ********* *** ****** ** ** * ******** *** **** *** ******** ***************** ************* *** ******* *********** ******** *** ****** *** *********** ***** *** ****** ****** ************** *********** ** ** ** ********* ***** *************** ******** ***** *** ***** ***** *********** ********* ** ****** ** ************* *** ******* ** ** ********* ****** ** ****** ** ******* ** **** ******* ** ******* ** **** ******* ********* *** ****** ** *** ******** ************** ** ******** ** ******** *** ****************** **** ** ********* ******************* *********** ********* *********** ******* *** ********** **************** *** **** ****** ** ******* ** ***** ** ********* **** ***** *** ** ****** ****************** *** *** *************** ************ *** ******** *** ************** ** ************ ********************* ** ** ******** ***************** ******** ****** ******* *********** ** ******** **** ** ****** **************** *** ******* ** **** ********* *** ****** ****** ** **** ******* **** ** ******* *** ****** ** ********* ** ******* **** ********** *** **** ***** ******* *** ** ********** **** *** ****** *************** ** *** ******** **** ** *********** ********** ********** **** ********* * ****** ** ****** ** * ******** ********* **** ****** ********* ** ****** ** ********* *** ********* ********* *** ********** **** * ********* **** ** ******** ***** ***** ******* ** ****** ** ********** ******** ***** *** ***** ******* *** ** ****** *********** **** *** ****** ******** ** ********** ********** * ****** ******* ************ ** ****** *** ** ************** *** ***************** **** ************* *********** ** **** ****** ******* ** *********** **** ******* *** ** ********** ********* ** ********* ********** **** ********************