Un tunnel pour les rongeurs comme pour les cyclistes entre Boitsfort et Uccle

Un passage sous voie a été inauguré ce mardi en forêt de Soignes, pour relier Uccle et Watermael-Boitsfort. Ce passage a été conçu afin que les plus petits rongeurs, comme le cycliste du dimanche, puissent circuler en toute sécurité. Ce passage est le dernier d’une série de six autres passages déjà mis en service.

