Les Bruxelloises, Ambre et Camille, se préparent pour un rallye automobile

04/05 02:00 → 04/05 17:00

Episode venteux la nuit de lundi à mardi et demain mardi : La nuit de lundi à mardi, le vent de sud-ouest se renforcera au passage d’une perturbation. En seconde partie de nuit, les rafales de vent atteindront donc progressivement 80 km/h sur l’ouest, 70 km/h sur le centre et l’est. Mardi matin, cette perturbation s’évacuera vers l’est, mais elle sera suivie par un régime d’averses sous lesquelles les rafales de vent resteront soutenues. On attend ainsi un pic d’intensité entre le milieu de matinée et le milieu d’après-midi. Les rafales seront alors généralement comprises entre 70 et 80 km/h sur l'ensemble du pays, mais elles pourront ponctuellement atteindre 90 km/h sous les averses (orageuses) les plus soutenues.