Une famille d’Evere de quatre personnes intoxiquée au CO

Une famille de quatre personnes résidant à Evere a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO) samedi soir dans son logement de la rue du Tilleul à Evere. La mère et un des deux enfants ont été emmenés à l’hôpital militaire alors que le père et le second enfant ont été admis dans un autre hôpital. Leur vie n’est pas en danger, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

