En 10 jours, 2.466 primes Tetra ont été versées à Bruxelles

Dix jours après l’ouverture de l’accès à la prime bruxelloise Tetra destinée aux entreprises des secteurs des hébergements touristiques, des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport, 5.658 demandes ont été introduites, a indiqué vendredi la secrétaire d’Etat bruxelloise Barbara Trachte. (Ecolo).

