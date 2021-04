Etterbeek: des rues fermées jusqu’à 22h pour ouvrir les terrasses de restos

Dans un peu plus d’une semaine, les restaurants, bars et cafés vont retrouver leurs clients. Mais uniquement en terrasse. Les communes prennent des mesures pour soutenir au mieux ce secteur très impacté. À Etterbeek, on a décidé d’envoyer un signal fort.

** ******* ** ** ********* ****** ******* *** ****** ** *********** *** *** *********** ******** ** ********** *** ** ******** ** ** ****** ***** *** ********** ****** ** * *** **** ********** ** *************** **** ******* ** ********* ** ***** ** **** ** ** ******* ********* ******** *** ** ****** ** *********** ******* ** **** **** * **** **** ******* ********** ********* **** ****** ******** **** ********* *** ************* ************* *** ****** ******* **************** ************ *** ******** ***** ********** *** ***** ********* *** **** ****** ********* ** *** *********** *** *********** ** **** ******** ******* ** **************** ******** ** ************ *********** ******** ** **** ****** ******** ***** ** ******** ********** ************ ** ****** * ** ** **** ********** ***** *** *** ************ *** ****** **** ******* ********** * ********** ** ****** *** ************* *** **** **** ********** *** **** ** ********* ** *********** ************* **** ** ***************** ** ******** **** *** *********** ** ******** *** ******* ********* *** ****** ** ** *** ********* ***** **** ********* *** ********* ***************** *** ** ***** ** ****** **** ** ****** **** *** ****** ** ****** ******** ********** *********** **** *** ******** ******** **** ** ******* *** ******* ******************* ********* ******* ** ***** ** ********* ************ **** ******* ** ******* ** ** ***** ******** **** ** ***** ************* ****** *** ****** ** ************* ** **** **** ************ **** ********* *** ********** ** ******* ****** ** ************* ** ** ***** *** ***** **** ***** ** *** ****** ***** ** *** ** ********** ** ******* **** ********** ******* ***************** *** ** ********* ** *** *** ** ** ******** ** ********* ** ** ******** ****** ****************** ****** ** ************ ****************** *** ********** ** ** ************* **** *** ***** ** ******** ** ******* *** **** ** ** ******* ** *** ******************** *** ********** *********** ** ********* ****** **** ***** ********** ******** *** ********** ** ********* ********* ************ ****** ** ******* *** ******* ******** *** ******** ****** *** ********** ** *** * ******* ** *********** ** *********** *** ********** ****** ** ******** ****** *********** ********* **** ******* ** ******** *** ***** **** *** ************* ******** ********* *** ****** ** *** ********* ** **************** ******** ******* ** ***** ********** *** ******** ** ***** *********** ***** ********** **** ******** *** ********** ********* ** * ***** ***** *** ******** ** *** ********** ** ******************* ******** ** ************ **** *** ************* ** **** *** **** ****** *** *** ********* ***** *** ********** ** ******** *** *** ****** ** ************* ** *** ******** ** **** ********* ******** ******** ******* ******* ** ***** ******* **** ***** **** ********** ****************** *** ******** ********* ** ****** *** ******** **** ** *** ********** ** ** ********* *** *** *********** ** ***** ** ************** ***** ******* ** ***** ** *********** ******* ************ **** *** ******** **** ******** *** ********* ************ ** *** ************ ** ************* ************** **************