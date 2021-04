Un accident de travail par jour au sein de la police Bruxelles/Ixelles!

Depuis le début de la crise sanitaire, 336 contaminations ont déjà été détectées parmi les membres du personnel (agents et collaborateurs civils) de la zone de police de Bruxelles capitale Ixelles, la plus grande du pays. C’est ce qui ressort des statistiques obtenues par la conseillère communale et de police de Bruxelles Bianca Debaets (CD&V). Par ailleurs, il ressort d’une question de la conseillère de police Solange Pitroipa (MR), que 370 accidents de travail par an touchent le personnel de la zone, soit un chaque jour!

