Premier événement test réussi au KVS: «Cela doit surtout être un signal»

Une cinquantaine de professionnels et journalistes ont assisté lundi soir à un premier événement test au Théâtre royal flamand (Koninklijke Vlaamse Schouwburg - KVS). Les premiers résultats sur la qualité de l’air dans la salle étaient bons. Pour le directeur artistique, Michaël De Kock, et les acteurs, c’était un retour émotionnel face au public et un signal fort que des solutions sont possibles

