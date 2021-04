Agressés pour avoir fait dépanner la voiture devant leur garage à Laeken

Ce jeudi, le parquet de Bruxelles a requis deux peines d’un an de prison à l’encontre de S.E.F. et A., deux jeunes hommes poursuivis pour une tentative d’extorsion et des coups et blessures datant du 21 mars dernier à Laeken. Ceux-ci s’en sont pris aux propriétaires du garage devant lequel ils avaient stationné leur véhicule. Selon la victime, ils voulaient également le remboursement du prix de la fourrière.

