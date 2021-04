Jusqu’à 9 ans de prison requis à l’encontre de la petite bande des Marolles

Le parquet de Bruxelles a requis jusqu’à neuf ans de prison à l’encontre de six prévenus d’une tentative d’assassinat perpétrée le 3 décembre 2017 à Saint-Gilles, d’un incendie volontaire, de trafic de stupéfiants et de tentative de vols avec violence. La petite bande des Marolles aurait opéré entre 2017 et 2018. Les prévenus contestent être une association de malfaiteurs.

