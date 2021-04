EFP : portes ouvertes digitales et visite virtuelle 360°

La pandémie a fortement impacté notre manière de vivre les choses et d'appréhender les éléments. En un an, le virtuel a pris de plus en plus le pas sur le réel. L'EFP, centre de formation en alternance PME à Bruxelles, n'y a pas échappé en organisant des visites de ses bâtiments en 3D et des Journées Portes Ouvertes digitales