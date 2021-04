Un père et sa fille sont portés disparus suite à l’incendie d’Anderlecht

Deux personnes ont été signalées disparues après le violent incendie survenu lundi vers 03h00 du matin dans un bâtiment de 4 étages situé rue Heyvaert à Anderlecht, selon une information rapportée mardi par Bruzz et confirmée par la police locale de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles). Cette dernière précise qu’il s’agit d’un père et de sa fille. L’âge de l’enfant n’a pas été spécifié.

