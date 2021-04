Le jury est composé pour juger Kewal Singh et Parminder Singh Kakania pour meurtre

La cour d’assises de Bruxelles a choisi, lundi, sept hommes et cinq femmes pour composer le jury au procès de Kewal Singh et de Parminder Singh Kakania, accusés du meurtre de l’épouse du premier. Les débats commenceront jeudi matin. Kewal Singh, âgé de 54 ans et son employé Parminder Singh Kakania, âgé de 50 ans, sont tous deux accusés du meurtre de l’épouse de Kewal Singh, Kaur Jugvinder, commis en août 2012. Le corps de la victime n’a cependant jamais été retrouvé.

