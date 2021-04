8 matches sans victoire: une fin de saison qui fait tache au RWDM

Certes, il ne peut plus rien arriver au RWDM qui est certain d’être toujours en D1B l’année prochaine. Mais cette fin de saison vient tout de même noircir le tableau d’une campagne qui, jusqu’alors, avait été au-delà des espérances, les Molenbeekois lorgnant même sur la 2e place à un certain moment. Face à Lommel ce samedi soir, les Bruxellois enchaînent un huitième match sans victoire. Une victoire dont ils n’ont plus connu le goût depuis le 26 février.

** ********* *** ******** ** ******* ******* ******* **** ** ****** ** **** *** ** ************ ***** ***** ** ****** ** ** ********* ****** *** ******* ***** ******** *** ******* ******** ************ ** ******* ******** ***** ** ** ***** *** ******** *********** *** *** ************ ******* ****** *** ***** ****** ********** **** ************ ********* **** ****** *** ** ***** ******** **** ***** ********** ** *** * ****** ** ******* ******** ***** **** ***** *** ******** ************** ******** **** *** ** ****** ** ********* **** **** **** ***** ****** ** *** ** **** *** *** ********** ** ******** ******* ***** ****** ***** ** * * ** *** ******* ** ******** *** ********* *** *** ******* ****** *********** *** ********** ********* ******* ***** **** ***** ** ************ ** ********* ********* **** *** ****** ******* ******* ** ************** ** ********** ******* ************* ****** *************** *** ******** ** *** ****** ** *** ** ****** **** **** ** ****** ******** ****** *** ******* ** **** ** *** ****** ****** ******* ******** ******* **** *** ***** ****** ************* *** *** ******** **** ** ******** ********** ** ******** *** ****** *** ******* **** ** **** ************** **** *** ************* ****** ******** ********** ** *** ****** *** **** ** ** ******* ******* ********** ********** **** *** *********** ************ ********* **** *** ** ***** *********** ********** *** **** ******** ******* **** *********** ******* **************** ******** ******* ******** ********** ****** ** ***** *** ** ***** ************** ************** ***** ********** ****** ******* ** *** ******** ** * ** ***** ********* **** ** ******* *** ****** ** ******* ** ***** ****** **** ** ** *** *** ** **** ** **** ** ******** ** **** ** *** ****** ******* ** **** ** *** **** ******* *** ** **** ****** **** * ***** *** ** ** **** ** ** ********** ** ** ** ****** ** ****** *** ** ******* ***** ********** ** **** ** ** ****** *** ******* ***** ** ****** *** ** ** ** ******* ** ** ** *** ** ****** **** **** ********** ** ****** ** **** ******* ********* ** ** **** ** ***** *** ******** **** ** **** ***** **** **** *** ********** ********* **** ** ***** ******** *** ** ***** ******* ******* ** ******** *** **** ******* **** ** **** ******** *** *********** ******* ************ ***** ***** ** ***** ** ****** ****** ** ****** ****** ** ** *********** ************ ** ** *** **** ***** ** **** ****** ** ***** ******* **** ***** ** *** *** ***** **** ** *** *** *** ** *** ** **** ********* *** ******* ** ******** **** ** **** ********* ** *********** **** ** **** ******* ***** ****** ****** *** **** ** ********* ** ** ******* ** ****** ******* ******* **** **** *** ****** ******* *** ***** ** ********** **** ** ****** ********** **** ***** ** ***** ******* *********** ** ***** ****** *** ********* *** ************ **** ** ****** ******** ********* ********** ** ** ***** **** ** ******* ********* ******* ****** ******* ***** ** ******** *** ***************** ***** *** *** ********** ********** ** ************** ******* ******