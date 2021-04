St-Josse: le théâtre Le Public prépare ses «Retrouvailles» avec scène extérieure

La direction du théâtre Le Public a annoncé, en présence du bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode Emir Kir, la mise en œuvre de l’événement culturel «Retrouvailles». Il s’ouvrira début mai sur trois scènes intérieures et une scène extérieure sur le site du théâtre, rue Braemt. Il devrait s’étendre jusqu’au 15 septembre. Une soixantaine d’artistes ont déjà signalé leur participation, parmi lesquels Claude Semal, Karin Clercq, Caroline Lamarche, Nicolas Buysse et Greg Houben, Itsik Elbaz, Edwige Baily, Chloé Struvay et Janine Godinas.

