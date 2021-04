Le pont Suzan Daniel a été installé sur le canal, près de Tour&Taxis

Le nouveau pont Suzan Daniel a été posé ce vendredi au-dessus du canal, près de la rue Picard. Cette passerelle dont le tablier central vient d’être posé reliera l’avenue du Port et le quai de Willebroek. Les opérations ont débuté mercredi et l’arrivée de la traversée principale au-dessus de l’eau s’est faite un peu plus tôt que prévu, ce vendredi alors que l’opération était prévue initialement pour ce samedi.

****** ********** *** ***** ** ************* *** ********** *********** ***** ****** ** ***** ******* ******** ** *** ** ******* ******* ** ****** *** ***** ********** *** ** **** *** *********** ****** ** ****** ** ** ***** ** ********** ******** * *********** ***** ************ **** *** ******* **** **** ********* ********** ** ******** ****** ************ ********** ****** **** ******** ************ ** **** ******* ****** ***** ************ ** **** ***** ****** **** ********* ** ** ********* ************ *** ********* *** ********* ** *** ********** ******** ** ****** **** ** ********** ** ************** ** **** ***** ***** ****** ** *** ******* ******* ***** ** **** ** **** ** ** **** **** ** ********** ********** **** ******** *********** ***********