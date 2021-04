La cour d’appel de Bruxelles, dépassée par le nombre de dossiers, demande un audit

La présidente de la cour d’appel de Bruxelles a déclaré, vendredi, qu’elle a demandé un audit externe au Conseil supérieur de la justice, confirmant une information de la Dernière Heure du 7 avril dernier. La cour, asphyxiée, ne parvient plus à gérer le nombre de dossiers fixés devant elle. Or, elle manque de magistrats et s’apprête à devoir organiser l’un des plus importants procès de l’histoire judiciaire belge, celui des attentats de mars 2016.

** **** ********** **** ************* ** *** ******* *********** ******** ***** ******** ** ***** ******* ** ******* ********** ** ** ********** * *********** ** ***** ***************** ******* ********** ***** *** *************** ********* ** *** *************** *** ** ********** ***** *** ************** ** ***** ** ***** ******* *** ********** ** ** ********* ** ******* *** ******** ****** ** **** ** ****** ********* ** ** ***** ******** *** ************** ** *********** ** ***** ** *** ********* ********** **** *** ****** ******** *** ** ** ******************** ******** ********** ********* ************* ******* ** **** **** ************* ** *********** ** **** ***** ** ********** ** ** ****** ** *** ******* *************** ********* *** ** ******** ** ********* ********* ** ** ********* *********** ** * **** **** *** *************** ** ******** ******* ********* ************ **** ** **** ********* ******* *** *******************