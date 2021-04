Une jeune Framerisoise de 14 ans enlevée à Bruxelles: 500€ de rançon ont été réclamés

16/04 00:00 → 16/04 11:00

Plaques de givre ou de glace: Cette nuit et demain matin, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse, le mercure descendra autour ou en dessous du point de congélation et il y aura donc localement un risque de plaques de givre provoquée par la condensation ou la formation de plaques de glace sur les parties encore humides des routes, en particulier sur les ponts et viaducs, où ce risque est plus important.