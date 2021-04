Prime Tetra : 6 millions d’euros en plus pour l’horeca et ses fournisseurs bruxellois

Suite à l’évolution de la situation sanitaire et aux décisions prises par le Codeco de ce mercredi 14 avril reportant la date d’ouverture des cafés et des restaurants, le Gouvernement bruxellois s’est accordé sur une augmentation de 25% des montants de la prime Tetra à destination des cafés, des restaurant et de leurs principaux fournisseurs. Soit un budget d’environ 6 millions d’euros supplémentaires d’aides économiques.