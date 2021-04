Le RWDM et l’Union Saint-Gilloise obtiennent leur licence en première instance

Bonne nouvelle pour le RWDM et l’Union Saint-Gilloise qui ont tous les deux obtenu leur licence en première instance et pourront donc bien, chacun, évoluer dans leur division professionnelle respective la saison prochaine, c’est-à-dire en Division 1B et 1A.

