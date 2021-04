Anneessens: Robert blesse sa victime de sept coups de couteau à pain

14/04 23:00 → 15/04 12:00

Plaques de glace, brouillard givrant: Ce soir, le ciel se dégagera et restera peu nuageux, surtout durant la première partie de la nuit; le refroidissement nocturne sera alors marqué. En Ardenne, cela conduira à des températures au sol souvent négatives qui, combinées à l'humidité présente sur certaines parties des routes, pourraient donner lieu à des plaques de glace. De plus, du brouillard se formera en seconde partie de nuit, surtout sur les hauteurs, et pourrait devenir givrant.