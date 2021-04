«Signer un compromis de vente dans les 15 jours est impossible à Bruxelles»

Signer le compromis de vente prend de plus en plus de temps à Bruxelles. - Belga

Selon le dernier baromètre des notaires, les transactions immobilières ont diminué de 6,2% à Bruxelles alors qu’elles ont augmenté en Flandre et en Wallonie. L’agence immobilière ERA conteste la baisse qui ne reflète pas la réalité du terrain bruxellois. En cause, les manières de faire et les lenteurs de certaines communes.