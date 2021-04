Auderghem: il sort du coma après une tentative de meurtre mais ne se souvient de rien

Selon nos sources, le quinquagénaire G. victime d’une tentative de meurtre le 4 février dernier est enfin et heureusement sorti du coma. Ce dernier a été victime d’une violente agression chez lui, chaussée de Wavre à Auderghem. La victime n’a toutefois plus aucun souvenir de cette après-midi. Deux de ses amis ont été placés sous mandat d’arrêt lorsqu’il se trouvait entre la vie et la mort.

