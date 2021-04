Bruxelles: la police saisit le matériel du collectif La Monnaie occupée

Depuis six jours, un collectif pour la culture occupe la place de la Monnaie à Bruxelles. Vendredi après-midi, la police est intervenue et a saisi micro et enceintes.

****** ***** ****** ****** ******** *** ************ ** *** ********** ** ******* ******** ******** ** ***** ** ** ******* ** ********* **** ********* ** ******** *** ********* **** ********** ******** *********** ** *** ***** **** ********** ** ************ ** ** **** ** ********* ******** *** ******* * ******** ** *** ********** ** *** *** ** ****** ***** **** ****** ** ************** **** ** ****** ******* * ********* ** *** *** ****** ******** **** ** ****** ** ****** * **** ******** ************** ********* ***** ********* ***** *** ******* ** ********* ** ******* ********* ********** ****** ***** ** ***** *** ********** **** **** ** **** ********** *** ******** ** ******** ************** ** ** ******** *********** *** ****** ** ****** *** ********* ** ** ****** ************** ** ***** ********* ********* ******* ** *********** ******* ********** ** *** ************ ** *************** ******* ***** ****** *** ********** **** ********** ********* ******* ********** *** **** ** ********* ********* ********** **** ******** ** ** ******* ********* ***** ************** ** ***** *** *************** ********* ****** ****************** * ****** ** ****** *** *** ******** ******** *************** ***** ********** * ********** ** ********** ** **** ************** **** ******* ** *** **** **** ***** ************ *** ******** ******* ** ** ******** ************** ** ** ***************** ******* ********* ***** ************* ***** *** ****** ***** ***** ******* ** ******** ************* ** **** ** ******* ******* *** ****** ***************** *** ********** ************ ** ***************** *** *** ***** ****** ** ** ***** ****** *********** ****** *** ******** ******* *** ** ******** ** **** *** ************************ ** ** ****** ** **** ** **** ************* ******* ****** ** ***** ********* ** ********* ** ****** ** ** *********** ***** ***** *** *********** ** ****** ************* ** **** **** ***** *** ************************* ********** ** ********** ** ******* ******** ****** **** ********** *** ******* ******* **************** ** ** *******